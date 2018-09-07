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مدمرة أمريكية تضبط مركب في خليج عدن يحمل 2500 بندقية كلاشنيكوف

مدمرة أمريكية تضبط مركب في خليج عدن يحمل 2500 بندقية كلاشنيكوف

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مدمرة أمريكية تضبط مركب في خليج عدن يحمل 2500 بندقية كلاشنيكوف

مدمرة أمريكية تضبط مركب في خليج عدن يحمل 2500 بندقية كلاشنيكوف
مدمرة جيسون دونهام" الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=628331
المناطق - وكالات

ضبطت مدمرة “جيسون دونهام” الأمريكية الحاملة للصواريخ مركبا مجهول الهوية الشهر الماضي في مياه خليج عدن، كان ينقل 2.5 ألف بندقية “كلاشنيكوف”، حسبما أفادت البحرية الأمريكية.

وأشار المكتب الإعلامي للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحادث وقع في 28 أغسطس. وأوضح البيان أنه “بعد الإنزال على متن المركب بهدف التحقق من عَلَمه، وفقا للقوانين الدولية، تبين أن لا جنسية له”. وأضاف البيان أن هوية المركب ووجهته النهائية لم يتم تحديدهما حتى الآن”.

ولفت البيان إلى أن الحادث الأخير هو الخامس منذ العام 2015 لضبط مراكب من قبل السفن الحربية الأمريكية محملة بالأسلحة .

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