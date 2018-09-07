البصرة.. مقتل متظاهر وإعادة فرض حظر التجوال وإحراق مقرات ميليشيات الحشد

المناطق - وكالات

أفادت مصادر أمنية في البصرة بأن القوات العراقية فرضت حظرا شاملا على التجوال في محافظة البصرة على خلفية الاحتجاجات وإحراق مقرات للأحزاب.

وقال مصدر أمني ، إن “القوات الأمنية في البصرة فرضت حظرا شاملا على التجوال في عموم مناطق المحافظة”، مضيفا أن “الحظر جاء بعد أن جرى إحراق عدد كبير من مقار الاحزاب السياسية”، ومشيرا إلى أن “الحظر سيستمر حتى إشعار آخر”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن مقتل شخص وإصابة 35 آخرين بجروح أثناء التظاهرات، اليوم الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها البصرة اليوم، بلغت شهيدا واحدا و35 جريحا”، موضحا أن 11 منهم عسكريون و 24 مدنيون.

وكشف موقع قناة “السومرية” أنه تم حرق مقر حركة إرادة ومقر عصائب أهل الحق وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء.

كما أحرق المتظاهرون مقرات حزب الدعوة وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى الإسلامي ومكتب منظمة بدر ومقر كتائب حزب الله ومقر سرايا الخرساني، إضافة الى دار استراحة المحافظ، ومكتب النائب فالح الخزعلي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت مديرية الدفاع المدني في البصرة إخماد حريق مجلس البصرة وديوان المحافظة، بعد أن تم إضرام النار فيهما في وقت سابق من اليوم الخميس.