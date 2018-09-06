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مدير تعليم الخرج يدشن المقر الجديد للتعليم الأهلي

مدير تعليم الخرج يدشن المقر الجديد للتعليم الأهلي

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مدير تعليم الخرج يدشن المقر الجديد للتعليم الأهلي

مدير تعليم الخرج يدشن المقر الجديد للتعليم الأهلي
http://almnatiq.net/?p=628339
المناطق : الخرج

دشن مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي المقر الجديد لإدارة التعليم الأهلي بعد إعادة تهيئة المبنى والتي شملت صالة الاستقبال وقد جهزت على أعلى مستوى من التجهيزات لاستقبال المستثمرين ومكتب مدير التعليم الأهلي ومكتب للسكرتارية ومكتب للنسخ والتصدير ومتابعة نظام نور والنظام الإلكتروني بالأضافة إلى مكتب خاص بمشرفي التعليم الأهلي والأجنبي وقاعة اجتماعات تتسع لعشرة أشخاص .

وجاء ذلك بحضور كل من مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومدير التعليم الأهلي الأستاذ فهد الداعج وعدد من رؤساء الأقسام وملاك المدارس الأهلية .

كذلك تمت إضافة مكاتب جديدة وأربعة أجهزة حاسب آلي وغيرها من التجديدات وكان ذلك بدعم من سعادة مدير التعليم وملاك المدارس المشاركة في عملية التجديد والتطوير وهم :
مدارس الجامعة
مدارس فرسان الجزيرة
مدارس أجيال الخرج
مدارس الخرج الأهلية
مدارس فرسان العلم
معهد وول ستريت
معرض فليفر

وصرح سعادة مدير التعليم الأهلي بمحافظة الخرج الأستاذ فهد الداعج أن هذا التطوير يأتي ضمن المجهودات الكبيرة التي كنا نسعى من أجلها للارتقاء بمستوى الجودة التي تحقق التقدم والتميز في المنظومة التعليمية داخل الإدارة وتطوير نظام العمل والبيئة التي يعمل فيها كل فرد تابع لتعليم محافظة الخرج ويعود هذا التطوير على الجميع بصورة إجابية تعكس مدى أهتمام القادة وعلى رأسهم سعادة مدير تعليم محافظة الخرج الذي كان له الدور الكبير في الوصول لهذا التميز الواضح والذي أصبح واقع ملموس امام أعين الجميع .

وبعد الأفتتاح تم تنفيذ جولة على جميع أقسام إدارة التعليم الأهلي تبعها جلسة حوارية ثم توجه الجميع لتناول طعام الغداء المعد بهذه المناسبة

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