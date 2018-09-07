بعد حادثة “الإمارات”.. شعور 12 راكبا بالإعياء على متن رحلتين وصلتا مطار فيلادلفيا

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http://almnatiq.net/?p=628357
المناطق - وكالات

ذكرت متحدثة باسم مطار فيلادلفيا الدولي في الولايات المتحدة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلتين تابعتين لشركة أميركان إيرلاينز وصلتا إلى المطار من أوروبا احتجزوا لتوقيع الكشف الطبي عليهم لخميس بعد معاناة 12 شخصا من أعراض تشبه الانفلونزا.
قالت شركة طيران الإمارات في بيان، الأربعاء، إن 10 ركاب على متن طائرة تابعة لها، شعروا بالمرض لدى وصولهم إلى مدينة نيويورك الأميركية على متن رحلة قادمة من دبي.

وتابعت: “لدى وصولهم، وكإجراء وقائي، أخضعتهم السلطات الصحية المحلية على الفور للفحص الطبي، وسيتم توفير الرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها”.

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