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برئاسة محافظ الخرج.. لجنة التنمية السياحية تعقد اجتماعها

برئاسة محافظ الخرج.. لجنة التنمية السياحية تعقد اجتماعها
http://almnatiq.net/?p=628367
المناطق - الخرج

‎عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة الخرج اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ اجتماعها الثالث من عام 1439 برئاسة محافظ الخرج رئيس اللجنة أ . مساعد بن عبدالله الماضي ، وبحضور أعضاء اللجنة ومشاركة رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج أ .عماش السبيعي وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .

‎وقد أوضح أمين عام اللجنة أ .حسين بن عبدالهادي القحطاني أن اللجنة ناقشت الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني(88) للمملكة العربية السعودية هذا العام والذي يوافق ١٤٤٠/١/١٣هـ في برج مياه الخرج وقد تم التأكيد على توحيد الجهود لإظهار المناسبة بالصورة التي تليق بها ولتحقق الرسالة المراد بثها .
تلى ذلك مناقشة اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي جاء منها : استعراض اللجنة لمشروع تطوير قصر الملك عبدالعزيز التاريخي ( مشرف )، و ماتم بشأن إقتراح مشاركة محافظة الخرج بجناح ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة بدورته القادمة ، واحاطة اللجنة بموافقة سمو امير منطقة الرياض بالنيابة على اقامة فعالية مهرجان الالبان بمحافظة الخرج..وغيرها من الموضوعات حيث اتخذت اللجنة بشأنها التوصيات اللازمة .

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