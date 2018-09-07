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أسرية صوير تقيم برنامج إدارة الذات للمدرب الشراري

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أسرية صوير تقيم برنامج إدارة الذات للمدرب الشراري

أسرية صوير تقيم برنامج إدارة الذات للمدرب الشراري
http://almnatiq.net/?p=628373
المناطق - الجوف

أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير برنامجاً في إدارة الذات نفذه المدرب سعد بن خميس الشراري في قاعة الجمعية بصوير ، تعرف من خلاله المتدربون على عددٍ من أسرار النجاح و أهمية إدارة و تطوير الذات ، بالإضافة إلى تمكن الفرد من توجيه قدراته و فهمه لنفسه .

بدأ المدرب الشراري البرنامج بتوضيح مفهوم الذات و هي قدرة الفرد على توجيه مشاعره و أفكاره نحو الأهداف التي يطمح بالوصول إليها ، و مكونات الذات ، و كيف يستطيع الفرد اكتشاف ذاته ، و ناقش مع الحضور أنواع الذات و مسارات بنائها ، و أبرز الطرق لمعرفة نقاط القوة لدى الفرد .

و أشار الشراري إلى تأثر الفرد بالطاقات السلبية المحيطة به و التي تؤثر سلبًا في طموحه و عزيمته ، مؤكدًا بأنه الوحيد القادر على تطوير مهاراته و قدراته الإيجابية ، و التعامل بكل إيجابية مع ما يحيط به ، موضحًا للمتدربين عوامل اكتشاف القوة الكامنة داخله .

و أكّد المدرب الشراري في نهاية البرنامج على ترتيب الأولويات و التخطيط المنظم قبل التنفيذ ، وناقش مع الحضور آثار بناء الذات و منجزاتها .

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