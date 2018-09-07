محافظ وادي الدواسر يفتتح مهرجان تمور المحافظة 1439هـ

المناطق - شاجع الدوسري

افتتح سعادة محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك ، مهرجان تمور وادي الدواسر 1439هـ ، وذلك في حديقة الولامين يوم أمس .

وتجوَّل المبارك في أرجاء أركان المهرجان، واستمع لشرحٍ موجز من مدير مؤسسة إشراقة النجاح لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأستاذ غازي بن حسين المسعري عما يحتويه المهرجان من أركان لشركات تسويق التمور ومعارض الدوائر الحكومية ، ومشاركات الأسر المنتجة من مشغولات وحرف يدوية ومنتجات وأكلات شعبية.

إثر ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المحافظة الأستاذ متعب بن مترك بن قويد كلمة أوضح فيها بأن انطلاق المهرجان يأتي من سعي المحافظة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لخلق بيئة ترفيهية مبتكرة وسياحة زراعية ، مشيداً بدعم محافظ وادي الدواسر للمهرجان، مقدماً شكره لبلدية المحافظة على دعمها وتقديم كل ما بوسعها لتشجيع إقامته، مشيداً بمؤسسة إشراقة النجاح وما تقدمه من خلال تنظيم المهرجان.

وأوضح مدير مكتب وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن سعد بن ذيب بأن المحافظة اشتهرت بالتمور الذي يتم تسويقه في جميع الأسواق المحلية وبعض الدول المجاورة ويصل عدد نخيل التمر المزروعة إلى أكثر من مليون نخلة حسب آخر الإحصائيات ، وعدّ إقامة هذا المهرجان عنواناً للسياحة الزراعية التي تميزت بها المحافظة .

تلا ذلك قصيدة فصيحة للشاعر محمد آل شملان، ثم أوبريت ” موطن العز “، بعده ألقى سعادة محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك كلمة بهذه المناسبة اعتبر فيها المنتج الزراعي الذي تختص به المحافظة بأنه يشكّل بعداً مهماً في إطار الأمن الغذائي والتمور بصفة خاصة، مشيراً إلى أن المحافظة تحظى بدعم من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه اللذين يوليان التنمية السياحية جل اهتمامهم حتى أضحت ثقافة المهرجانات راسخة بالمحافظة في الآونة الأخيرة .

إثر ذلك كرّم سعادة محافظ وادي الدواسر الداعمين والمشاركين في إنجاح مهرجان التمور في محافظة وادي الدواسر كما قدّمت المؤسسة المنظمة درعاً تكريماً لسعادة محافظ وادي الدواسر.