مواطن يُفاجئ بتعيينه “مديراً للقناة السعودية” من تويتر .. وهذا رد فعله

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حالة من التخبط والجدل وقعت، بسبب تشابه الأسماء بين مواطن يعمل في جامعة المجمعة ومدير القناة السعودية الأولى الجديد “وليد المجلي”، الذي صدر مؤخراً قراراً بتعيينه.

وانهالت التعليقات على حساب المواطن في “تويتر”، وقدمت التهاني والتبريكات من العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين خلطوا بينه وبين المسؤول الجديد.

ونشرت إحدى الصحف المحلية خبر تعيين المسؤول على صفحتها الرئيسية مع صورة المواطن، الأمر الذي قابله المواطن بحيرة شديدة من هذا التصرف.

وغرد المواطن على حسابه قائلا إنه ليس الشخص المقصود وأن الأمر مجرد تشابه أسماء، ناشراً بعض رسائل التبريكات التي وصلته، ومتندراً من ظهور أصدقاء جدد له بعد صدور القرار.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داوود الشريان، أصدر أمس (الأربعاء) قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديرا عاما لقناة “السعودية”.