احدث الأخبار

وفاة “أسطورة هوليوود” بيرت رينولدز
أبرز المواد
 مواطن يُفاجئ بتعيينه “مديراً للقناة السعودية” من تويتر .. وهذا رد فعله
أبرز المواد
 أمير المدينة يوجه بالتحقيق الفوري في حادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة
أبرز المواد
 الأرصاد : سحب رعدية مصحوبة بالرياح على هذه المناطق
أبرز المواد
 البشرية أمام تهديد جديد.. أخطر من الإرهاب والتغير المناخي
أبرز المواد
 لعبة “مومو” الانتحارية تودي بحياة طفلين في كولومبيا
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يفتتح مهرجان تمور المحافظة 1439هـ
منطقة الرياض
 أسرية صوير تقيم برنامج إدارة الذات للمدرب الشراري
منطقة الجوف
 برئاسة محافظ الخرج.. لجنة التنمية السياحية تعقد اجتماعها
منطقة الرياض
 سقوط قذائف على المنطقة الخضراء في بغداد
أبرز المواد
 كيف تصبح بياناتنا الشخصية على الإنترنت مصدر ثروة لنا؟
أبرز المواد
 بعد حادثة “الإمارات”.. شعور 12 راكبا بالإعياء على متن رحلتين وصلتا مطار فيلادلفيا
أبرز المواد
وفاة “أسطورة هوليوود” بيرت رينولدز

وفاة “أسطورة هوليوود” بيرت رينولدز

أبرز المواد
مواطن يُفاجئ بتعيينه “مديراً للقناة السعودية” من تويتر .. وهذا رد فعله

مواطن يُفاجئ بتعيينه “مديراً للقناة السعودية” من تويتر .. وهذا رد فعله

أبرز المواد
أمير المدينة يوجه بالتحقيق الفوري في حادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة

أمير المدينة يوجه بالتحقيق الفوري في حادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة

أبرز المواد
الأرصاد : سحب رعدية مصحوبة بالرياح على هذه المناطق

الأرصاد : سحب رعدية مصحوبة بالرياح على هذه المناطق

أبرز المواد

مواطن يُفاجئ بتعيينه “مديراً للقناة السعودية” من تويتر .. وهذا رد فعله

http://almnatiq.net/?p=628396
المناطق_متابعات

حالة من التخبط والجدل وقعت، بسبب تشابه الأسماء بين مواطن يعمل في جامعة المجمعة ومدير القناة السعودية الأولى الجديد “وليد المجلي”، الذي صدر مؤخراً قراراً بتعيينه.
وانهالت التعليقات على حساب المواطن في “تويتر”، وقدمت التهاني والتبريكات من العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين خلطوا بينه وبين المسؤول الجديد.

ونشرت إحدى الصحف المحلية خبر تعيين المسؤول على صفحتها الرئيسية مع صورة المواطن، الأمر الذي قابله المواطن بحيرة شديدة من هذا التصرف.
وغرد المواطن على حسابه قائلا إنه ليس الشخص المقصود وأن الأمر مجرد تشابه أسماء، ناشراً بعض رسائل التبريكات التي وصلته، ومتندراً من ظهور أصدقاء جدد له بعد صدور القرار.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داوود الشريان، أصدر أمس (الأربعاء) قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديرا عاما لقناة “السعودية”.

روابط ذات صلة

وفاة “أسطورة هوليوود” بيرت رينولدز

وفاة “أسطورة هوليوود” بيرت رينولدز
أمير المدينة يوجه بالتحقيق الفوري في حادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة

أمير المدينة يوجه بالتحقيق الفوري في حادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة
الأرصاد : سحب رعدية مصحوبة بالرياح على هذه المناطق

الأرصاد : سحب رعدية مصحوبة بالرياح على هذه المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*