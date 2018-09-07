مستشارة قانونية تكشف عن الغرامة المقررة في حال انشغال النساء بوضع المساحيق أثناء القيادة!

المناطق_متابعات

نصحت عضو الاتحاد الدولي للمحامين المستشارة القانونية ديمة طلال الشريف السائقات بضرورة الحصول على تفويض بالقيادة حال استخدامهن مركبات مملوكة للغير حتى وإن كانوا من العائلة.

أي ضرر

وأكدت أن التفويض يتيح وصول المخالفات والإشعارات للشخص الذي يقود المركبة دون أن يصاب مالكها بأي ضرر، كما نبهت السائقات إلى عدم الانشغال بوضع المساحيق والتدخين وتناول الأطعمة أثناء القيادة، وهي أمور تعد من المخالفات المرورية، وتراوح غراماتها بين 100 و1000 ريال.

أنظمة المرور

وأوضحت عضو الاتحاد الدولي للمحامين أن الكثيرين يتساءلون عن طبيعة تطبيق أنظمة المرور على النساء، مؤكدة أن النظام لا يستثني النساء، إذ يعد قانون المرور السعودي أكثر الأنظمة ا تفصيلاً ودقة، ومن ضمن ما تناوله طرق تسجيل المركبات، استحقاق رخص السير، ورخص القيادة، وتنظيم السير على الطرق، والتأمين على السيارات، والحوادث المرورية والمخالفات، وإدارة المرور هي الجهة المسؤولة عن تطبيق بنود النظام.