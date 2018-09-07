تفاصيل الوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة

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تفاصيل الوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة

http://almnatiq.net/?p=628406
المناطق_الرياض

أعلن ديوان المراقبة العامة عن توفر 54 وظيفة شاغرة للرجال بمسمى مراقب مالي ومدقق حسابات ومدير وحدة الأمن والسلامة وإداري.

ويدعو الراغبين في التخصصات المطلوبة للتقدم عبر الرابط الخاص في الموقع الديوان على شبكة الإنترنت على الرابط: http://www.gab.gov.sa

وذلك خلال الفترة مـن 29 /12 / 1439 هـ إلى 2 / 1 / 1440 هـ علماً بأن شروط التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها وكافة المعلومات الهامة بهذا الخصوص على النحو التالي:

اولاً:  شروط التقديم : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامي لشغل الوظيفة العامة وأن يكون حسن السيرة والسلوك وحائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

ثانيا:  جدول المواعيد:

يوم الاحد 29 / 12 / 1439 الى الثلاثاء 1 / 1 / 1440 مفتوح التقديم للمرتبة الخامسة فقط.

يوم الاربعاء 2 / 1 / 1440 هـ مفتوح التقديم للمرتبة التاسعة والعاشرة يوم واحد فقط.

وللتواصل على الأرقام :  سنترال 4041124 تحويلة 3101 3125 3104 3322

وللتواصل على البريد الالكتروني الخاص بالوظائف: Jobs@gab.gov.sa

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