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دموع نيمار من أجل العودة إلى برشلونة

دموع نيمار من أجل العودة إلى برشلونة
http://almnatiq.net/?p=628418
المناطق_وكالات

فجر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي البرازيلي نيمار، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما طلب العودة لارتداء قميص برشلونة مجدداً.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: خلال زياراته الأخيرة لبرشلونة، أبدى نيمار حزنه على قراره بالرحيل عن صفوف الفريق، وأبدى رغبته في العودة مرة أخرى.

وأضافت: في غرفته في الفندق طالب نيمار وهو يذرف الدموع المساعدة من بعض المديرين التنفيذيين بالنادي الذي يرتبط بهم بعلاقة جيدة وبعض الأصدقاء.

واختتمت موندو ديبورتيفو: في برشلونة لا يريدون عودة نيمار، خاصًة بعد القضايا التي رفعها على النادي بعد رحيله، بالإضافة إلى أنه ليس ضروريًا للفريق في الوقت الحالي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، بعدما كسر النادي العاصمي الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 222 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

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