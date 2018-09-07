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93 % من السعوديين يطالبون بالتحقيق في الشهادات الوهمية

93 % من السعوديين يطالبون بالتحقيق في الشهادات الوهمية
http://almnatiq.net/?p=628424
المناطق_الرياض

أظهر استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن ٩٣٪ من المشاركين يطالبون بمساءلة الحاصلين على شهادات وهمية، وبين الاستطلاع والذي هدف إلى التعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع ظاهرة الشهادات الوهمية وشارك فيه عينة عشوائية من 1102 مواطن سعودي من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 81% في حين بلغت نسبة الإناث 1٩٪ أن ٩٤٪ يؤكدون أهمية عدم تجاهل ظاهرة الشهادات الوهمية بينما طالب 98% بأهمية التحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف أو للعاملين في القطاعين العام والخاص.

ورأى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كاف لمعالجة القضية، بينما رأى 36% أن ذلك أمر كاف فيما بلغت الآراء المحايدة 7%.

وأظهر الاستطلاع أن 73 % يؤيدون إجراء الفصل من الوظيفة أو المنصب الوظيفي في حالة ثبوت أن الشهادة الوهمية استخدمت في الحصول على الوظيفة.

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