تعرف على سعر هواتف آيفون ” XSو9″ الجديدة

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كشفت وسائل الإعلام عن سعر شركة “مايكروسوفت” أسعار هواتف آيفون ” XSو9″ المنتظر انطلاقهما في الأسواق العالمية.

ونقلت تقارير شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن مصدر في شركة “أبل”، بأن الأسعار الأولية لهواتف “آيفون 9″يبلغ 799 يورو، و” آيفون XS ” 909 يورو، في حين يبلغ سعر ” آيفون XS بلاس” 1149 يورو، وسيكون متوفر في الأسواق العالمية في 12 أيلول/سبتمبر.

وأضافت التقارير بأن أقل سعة تخزين للهواتف تبلغ “64 جيجابايت”. ويزداد السعر بحسب سعة التخزين.

وفي وقت سابق ذكر تقرير صادر عن صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية، بأن شركة “أبل” الأمريكية، تنوي إزالة محول سماعة الرأس من هواتف “آيفون” الجديدة.

وكانت شركة “أبل” قد أزالت منفذ الصوت التقليدي في طرازات هاتفها الأشهر، بدءا من “آيفون 7” الذي طرحته في عام 2016، ولكنها أتاحت للمستخدمين في المقابل، ربط الهاتف بالسماعات التقليدية، من خلال “محول” صغير يمكن استخدامه في منفذ الشحن.