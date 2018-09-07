واشنطن تسعى لإقناع الباراغواي بالإبقاء على سفارتها في القدس

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أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، يبذل مساعيه لإقناع الباراغواي بالإبقاء على سفارتها بإسرائيل في القدس، وعدم إعادتها إلى تل أبيب.

وعدلت الباراغواي عن قرارها بتدشين سفارتها في القدس محتذيةً بالولايات المتحدة، وقررت إعادة السفارة مجددًا إلى تل أبيب، ما أثار غضب إسرائيل التي أغلقت سفارتها في أسونسيون.

وبحسب ما أفاد مكتب بنس فقد “شجّع نائب الرئيس الأميركي بقوّة، الرئيس عبده بينيتيز على تنفيذ التزام الباراغواي السابق بنقل السفارة الى القدس، اعترافًا بالعلاقة التاريخية التي حافظت عليها البلاد مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة”، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال البيت الأبيض إنّ رئيس الباراغواي ردّ بأنّ بلاده ستبقى “شريكًا دائمًا لإسرائيل”. وقد قرر الرجلان العمل من أجل حلّ للنزاع في الشرق الأوسط.

وتعهدت حكومة الباراغواي في البيان الذي أعلنت فيه عودة السفارة إلى تل أبيب، “المساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط”.

وكانت الولايات المتحدة نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو؛ لتحقق بذلك أحد وعود الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.