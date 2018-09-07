واتس آب الجديد يتطلب «آي أو إس 8» في هواتف آي فون

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يشترط الإصدار الجديد من تطبيق واتس آب توفر نظام تشغيل أبل آي أو إس 8 على الأقل في هواتف آي فون.

ولن يتمكن أصحاب هواتف آي فون 4 أو الموديلات الأقدم من تثبيت تطبيق التراسل الفوري مجدداً، ولن يحصلوا على أي تحديثات بعد الآن، ولن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة بواسطة الإصدار 2.18.81.

وأضافت شركة واتس آب أنها ستستمر في دعم أجهزة أبل المحمولة العاملة بنظام التشغيل آي أو إس 7 حتى فبراير 2020، إلا أن ذلك لا يعني أن أصحابها الأجهزة سيحصلون على كل الوظائف بحلول هذا التاريخ.

ورجحت الشركة الأمريكية اختفاء بعض الوظائف في أي وقت ودون سابق إنذار.