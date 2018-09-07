خليفة حفتر: الجيش سيتحرك إلى طرابلس في الوقت المناسب

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أكد قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر، أنه لابد من تحرير العاصمة طرابلس ولا يمكن أن تبقى في أيدي عابثة طرابلس، مضيفًا مستحيل التنازل عن العاصمة وسنتحرك لها في الوقت المناسب ، مشددًا على أن الأمر محسوب بحسابات دقيقة وأن 85% من أهالي طرابلس يدعمون الجيش.

وقال حفتر خلال لقائه بأعيان ومشائخ ومنسقي الشؤون الاجتماعية في ليبيا، تجاوزنا أكثر من 200 معركة لم نخسر واحدة منها، مؤكدًا أن بلاده كباقي الدول التي ستتخلص قريبًا من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف القائد العام للجيش أنه أول من يريد الانتخابات ولكن لوثبت أن الانتخابات لم تكن نزيهة فإن الجيش سوف يقوم بإبطالها ، مبينًا دعمه للانتخابات والاعتراف بنتيجتها مادامت نزيهة، مشيرًا إلى أنه ملتزم باتفاق باريس