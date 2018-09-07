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بالفيديو: أهالي البصرة ينتفضون ضد ساسة إيران.. والمدينة تتحول لكتلة من النار

بالفيديو: أهالي البصرة ينتفضون ضد ساسة إيران.. والمدينة تتحول لكتلة من النار

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بالفيديو: أهالي البصرة ينتفضون ضد ساسة إيران.. والمدينة تتحول لكتلة من النار

بالفيديو: أهالي البصرة ينتفضون ضد ساسة إيران.. والمدينة تتحول لكتلة من النار
http://almnatiq.net/?p=628449
المناطق_إسلام داوود

في ظل استمرار المظاهرات العنيفة الغاضبة ضد الفساد المستشري في البلاد، وسوء إدارة النخب الحاكمة، في مدينة البصرة جنوب العراق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديون يظهر تحول مدينة البصرة لكتلة من النار
ووفقا للفيديوهات فقد أشعل المتظاهرون الغاضبون النيران في مقرات حكومية، ومقرات الأحزاب الموالية لإيران، والتي كانت سببا في أفقار البلاد، وسرق مقدرات العراق.
ويندد المتظاهرون بالفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية فيما تزخر العراق بموارد مادية ونفطية ضخمة ومع ذلك يعانون من شظف العيش.

في ظل استمرار المظاهرات العنيفة الغاضبة ضد الفساد المستشري في البلاد، وسوء إدارة النخب الحاكمة، في مدينة البصرة جنوب العراق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديون يظهر تحول مدينة البصرة لكتلة من النار
ووفقا للفيديوهات فقد أشعل المتظاهرون الغاضبون النيران في مقرات حكومية، ومقرات الأحزاب الموالية لإيران، والتي كانت سببا في أفقار البلاد، وسرق مقدرات العراق.
ويندد المتظاهرون بالفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية فيما تزخر العراق بموارد مادية ونفطية ضخمة ومع ذلك يعانون من شظف العيش.

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