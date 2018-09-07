العثور على مخازن أسلحة الحوثيين في صعدة

المناطق_وكالات

عثرت قوات الجيش الوطني في محور علب على مخازن أسلحة خلال عمليات تمشيط نفذتها في قرى آل صالح بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وقال مدير أمن صعدة العميد خالد الخلالسي لموقع الجيش اليمني سبتمبر نت إن قوات الجيش عثرت اثناء تمشيطها عدداً من المناطق المحررة بقرى آل صالح، على مخزن أسلحة وصواريخ وألغام متعددة الأغراض تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح أن المخزن يحتوي على معدات وأجهزة تحكم عن بُعد، كانت الميليشيات تستخدمها في تصنيع العبوات الناسفة.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت، اليوم الجمعة، مواقع جديدة بمنطقة ذات الجعادن، التي تطل على مركز مديرية باقم، عقب معارك ضارية خاضتها مع الميليشيات الانقلابية الإرهابية الحوثية التي تكبدت خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

وقال سكان محليون لموقع نيوزيمن الإخباري إن الميليشيات الإرهابية الحوثية أطلقت، مساء الخميس، سلسلة من قذائف الهاون على المناطق مأهولة بالسكان في التحيتا، بمحافظة الحديدة غربي اليمن وصفه السكان بالهستيري.

وأضافوا أن عديد من قذائف المدفعية سقطت في أحياء متفرقة مأهولة بالسكان وقرب مبنى المجمع الحكومي في مركز المديرية، دون تأكيد وقوع ضحايا في صفوف المدنيين حتى اللحظة.

وكثفت الميليشيات الانقلابية قصفها الانتقامي على مديريات جنوب الحديدة بما فيها حيس والتحيتا وأسفر القصف المدفعي عن سقوط عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء قتلى ومصابين خلال الأيام الماضية.