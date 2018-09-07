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تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الوقود الأمريكي

تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الوقود الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=628457
المناطق_وكالات

تراجعت عقود النفط عن مكاسبها الأولية لتغلق منخفضة بأكثر من واحد في المئة، أمس، الخميس، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، وهو ما غطى على هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 95 سنتًا، أو 1.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.77 دولارًا للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتًا، أو 1.00 بالمئة، لتسجل عند التسوية 76.50 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان صعدا في وقت سابق من الجلسة بدعم من تراجع الدولار وأدلة على طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.

وتعرضت سوق النفط لضغوط من هبوط حاد للأسهم والسندات والعملات في الأسواق الناشئة في الأسابيع القليلة الماضية؛ ردًّا على أزمات مالية في دول من بينها تركيا وجنوب إفريقيا وفنزويلا.

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