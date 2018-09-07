تحريات القصيم تتوصل إلى “حارق” السيارات الـ 14

المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه وفي ضوء نتائج مباشرة عدد من البلاغات عن احتراق مركبات متوقفة في أحياء متفرقة جنوب مدينة بريدة، فقد ثبت من إجراءات البحث والاستدلال وجود شبهة جنائية في تلك الحوادث.

وأوضح أنه تم حصر الاتهام في أحد الاشخاص بالعقد الثالث من عمره والقبض عليه، حيث أقر بقيامه بإضرام النار في أربعة عشر مركبة وإلحاق الضرر بها في أوقاتٍ متأخرةٍ من الليل.

واستخدم المتهم دراجةً هوائية في تنقلاته ومواد سريعة الاشتعال لهذا الغرض، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.