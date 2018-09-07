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“السعودية للكهرباء” : 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج “تيسير”

“السعودية للكهرباء” : 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج “تيسير”

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“السعودية للكهرباء” : 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج “تيسير”

“السعودية للكهرباء” : 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج “تيسير”
http://almnatiq.net/?p=628508
المناطق - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها أتاحت خمس قنوات مختلفة للمشتركين الراغبين في الخروج من برنامج “تيسير”، إضافة إلى تخصيص قناتين منهما للراغبين في العودة للاشتراك بالبرنامج مرة أخرى، بناءً على طلبات عدد كبير من المشتركين ورغبتهم في إعادة الاشتراك بعد أن تعرفوا بشكل دقيق على مزايا ومميزات البرنامج، ودوره في تسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة.
وأوضحت الشركة أن أي مشترك يمكنه الخروج من برنامج تيسير عن طريق موقع الشركة se.com.sa أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA على أجهزة الهواتف الذكية أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد 920001100 أو إرسال رقم حساب المشترك إلى حساب “العناية بالمشتركين” على تويتر، إضافة إلى إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) تتضمن الرمز متبوعاً برقم الحساب UFB#1001234567 إلى الرقم الموحد 500120.
وبشأن القنوات الخاصة بإعادة إدراج المشتركين في برنامج تيسير، قالت “السعودية للكهرباء”: إن أي مشترك يرغب في إعادة الاشتراك بالبرنامج، يُمكنه ذلك من خلال الموقع الالكتروني se.com.sa أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100، مؤكدة أنها أتاحت هذه الخدمة بعد تلقيها عدداً من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن برنامج تيسير، بعد أن تعرفوا على مزايا البرنامج ومميزاته.
وأضافت الشركة أن عملية الخروج من برنامج تيسير أو إعادة الاشتراك لا يترتب عليها أي تكلفة مالية، لا سيما وأن الهدف من البرنامج هو التيسير على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال من خلال سداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة أو الخروج منه وسداد كامل المبلغ المستحق.

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