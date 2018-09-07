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هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية

هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية

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هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية

هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية
http://almnatiq.net/?p=628511
المناطق - واس

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة مذكرة تفاهم بين الجانبين.
ومثّل الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، فيما مثّل جانب البريطاني رئيس هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة السيد رتشارد مورارتي، وذلك في العاصة البريطانية لندن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التأهيل والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات الطيران المدني، وفي مجال والسلامة والأمن وحماية البيئة في النقل الجوي، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف قطاعات الطيران المدني، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني.
كما تناولت المذكرة موضوعات الخصخصة وتقاسم الإيرادات ووحدات تمويل المشاريع بجانب إنشاء مراكز بحوث لقطاع الطيران المدني وتطويرها.
تأتي مذكرة التفاهم ضمن التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.

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