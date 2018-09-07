ارتفاع معدلات تدفق التمور لمزاد الأحساء في أسبوعه الثاني

المناطق - الأحساء

شهد الأسبوع الثاني من مزاد موسم صرام تمور الاحساء 2018، المقام في مدينة الملك عبدالله للتمور، والذي تقيمه أمانة الأحساء مع شركائها، تسجيل بيع أكثر من 1210 طن من التمور خلال الأسبوع الثاني، بما يعادل 4841 مَنّ “240 كيلوغرام “، ليصبح أجمالي ما تم بيعه خلال الاسبوعين الماضيين منذ اطلاقته 1573 طن، فيما سجل أعلى سعر لصفقات مزاد التمور المميزة 15000 ريال للمن الواحد.

وأوضح مدير مدنية الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل: “أن بداية موسم مزاد صرام التمور يعطي مؤشر إيجابي وجميل للتدفق الكمي والنوعي للتمور الأحسائية، لاسيما وأن التمور الواردة للسوق تعتبر من النخيل ذات الجغرافية الواقعة على أطراف الواحة، بينما يبدأ تدريجياً خلال هذا الأسبوع الحالي، ومع انخفاض معدلات رطوبة الطقس واعتدال الأجواء إلى تسارع عمليات صرام التمور، وتواجد كميات كبيرة في المزاد”، معتبرا بأن البداية مشجعة لموسم تمور أحسائي ناجح.

في حين شدد المشرف العام على المزاد، أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، على استمرارية آلية البيع داخل المزاد عبر عمليات مرحلية تمر بها كميات التمور الواردة للمزاد، الذي يبدأ فجر كل يوم، والذي أخذ طابعاً مميزاً في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آلية مقننة ومدروسة، وسط مظلة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، حيث تدخل المركبات المحملة بالتمور من البوابة، وتسجل بيانات المزارع، وعند دخول السيارات إلى المرحلة الأولى تقوم لجنة متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى، وفي حالة وجود حالات من الغش يتم إخراج السيارة من السوق وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع، أما في حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد عن النسبة التي تقررها اللجنة فيتم مصادرة التمور وفرض غرامة على المزارع، وبيع تلك الكميات المصادرة على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية بالمحافظة.