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أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق في ملابسات سقوط السور الخارجي لمحطة الحجاج

أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق في ملابسات سقوط السور الخارجي لمحطة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=628518
المناطق - المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في الملابسات كافة المتعلقة بحادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة بالمدينة المنورة، مساء أول من أمس الأربعاء. وشدد الأمير فيصل بن سلمان على ضرورة تحديد المسؤولية في الحادث، وتطبيق النظام حيال المتسبب، وجميع من يثبت تقصيره أو إهماله في ذلك.

وجاءت توجيهات أمير المنطقة في إطار متابعته لمجريات الحادث الذي تسبب في وفاة أحد العاملين من المقيمين، وإصابة آخرين أحدهم مواطناً مازال يتلقى العلاج بالعناية الفائقة بأحد مستشفيات المدينة المنورة، فيما غادر بقية المصابين المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم. ونوه الأمير فيصل بن سلمان إلى أهمية تقديم العناية الطبية اللازمة للمصاب إلى حين خروجه والاطمئنان على صحته، سائلاً المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

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