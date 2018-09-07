احدث الأخبار

السجن 4 سنوات والغرامة للمتسبب في حـادث مفرط تنتج منه وفاة أو تعطيل عضو
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق في ملابسات سقوط السور الخارجي لمحطة الحجاج
أبرز المواد
 ارتفاع معدلات تدفق التمور لمزاد الأحساء في أسبوعه الثاني
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” : 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج “تيسير”
أبرز المواد
 الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة إن عدها عبد أعجزه إحصاؤها واستحال عليه حصرها والإسلام أعظم النعم الإلهية
أبرز المواد
 السديس في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : هَلُمُّوا عباد الله إلى تجديد الثقة والتَّغْيِير الإيجابي المُنعَكِسِ بِصِدْقٍ وإخْلاصٍ ورُسُوخٍ
أبرز المواد
 وفد الحكومة اليمنية يحمل الحوثيين مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف
أبرز المواد
 ترامب: “سنرى ما سيحدث مع إيران”
أبرز المواد
 تحريات القصيم تتوصل إلى “حارق” السيارات الـ 14
أبرز المواد
 أزمة في أتلتيكو مدريد بسبب محمد صلاح
أبرز المواد
 وزارة الإعلام تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88
أبرز المواد
السجن 4 سنوات والغرامة للمتسبب في حـادث مفرط تنتج منه وفاة أو تعطيل عضو

السجن 4 سنوات والغرامة للمتسبب في حـادث مفرط تنتج منه وفاة أو تعطيل عضو

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق في ملابسات سقوط السور الخارجي لمحطة الحجاج

أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق في ملابسات سقوط السور الخارجي لمحطة الحجاج

أبرز المواد
ارتفاع معدلات تدفق التمور لمزاد الأحساء في أسبوعه الثاني

ارتفاع معدلات تدفق التمور لمزاد الأحساء في أسبوعه الثاني

أبرز المواد
هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية

هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية

أبرز المواد

السجن 4 سنوات والغرامة للمتسبب في حـادث مفرط تنتج منه وفاة أو تعطيل عضو

السجن 4 سنوات والغرامة للمتسبب في حـادث مفرط تنتج منه وفاة أو تعطيل عضو
http://almnatiq.net/?p=628521
المناطق - متابعات

تضمنت التعديلات الجديدة في نظام المرور، الذي أقره مجلس الوزراء وصدر مرسوم ملكي بالمصادقة عليه، عدة مواد متعلقة بالحـوادث المرورية والعقوبات الخاصة بها.
ومن ضمن التعديلات الجديدة الخاصة بحـوادث المرور، أنه في حال وقوع حـادث مروري ترتب عليه حق عام، فإن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في الحـادث فور قوعه، على أن تشعر النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. أما لو ترتب على الحـادث حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحـادث مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرامية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، وفي حال لم يقدم أياً من ذلك، يُحال إلى المحكمة المختصة.
ونصت التعديلات الجديدة على أن كل من يرتكب حادثـاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً، ونتجت منه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وكل من يرتكب حادثـاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت منه وفـاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق في ملابسات سقوط السور الخارجي لمحطة الحجاج

أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق في ملابسات سقوط السور الخارجي لمحطة الحجاج
ارتفاع معدلات تدفق التمور لمزاد الأحساء في أسبوعه الثاني

ارتفاع معدلات تدفق التمور لمزاد الأحساء في أسبوعه الثاني
هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية

هيئة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*