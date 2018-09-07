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مدير صحة عسير للقيادات الصحية تابعوا شكاوى المراجعين بأنفسكم

مدير صحة عسير للقيادات الصحية تابعوا شكاوى المراجعين بأنفسكم

أبرز المواد

مدير صحة عسير للقيادات الصحية تابعوا شكاوى المراجعين بأنفسكم

مدير صحة عسير للقيادات الصحية تابعوا شكاوى المراجعين بأنفسكم
http://almnatiq.net/?p=628528
المناطق - أبها

أكد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، على أهمية التعامل بشكل احترافي مع بلاغات المراجعين والمرضى على الرقم 937 والقنوات الرسمية الأخرى ، وطلب من مدير مركز 937 بعسير محمد مشبب آل لافي إعادة تشكيل فريق العمل الخاص بالتعامل مع تلك البلاغات في المنطقة ، مؤكداً أنه سوف يشرف بنفسه على آلية عمل المركز في المنطقة ، وأن جميع مدراء المستشفيات ومدراء الإدارات معنين بشكل مباشر على متابعة تلك البلاغات بأنفسهم منذ وصول البلاغ وحتى إغلاقه برضى المبلغ ، لأن متلقي الخدمة الصحية هم المعيار الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في قياس نسبة الرضى عن الخدمة المقدمة ، ومدى جودتها  ، وقال : ” المستفيد من الخدمة هو المؤشر الحقيقي الذي يهدينا أوجه القصور لنعالجها ، ونخدمه بشكل أفضل ” .

جاء ذلك خلال لقاءه يوم أمس الخميس بعدد من القيادات في صحة المنطقة ، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأولويات ، والمواضيع المهمة ، ومن ضمنها استثمار الشراكة المجتمعية ، وتسخير الموارد المتوفرة حالياً وتوزيعها بالشكل الأمثل لتلبية بعض الاحتياجات بشكل سريع وملموس لدى المريض والمراجع الذي يعمل الجميع لخدمته .

وقدم عسيري في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن  طلال نائب أمير المنطقة ، على توجيهاتهم السديدة واهتماهم بالخدمات الصحية ودعمهم السخي ، ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته اليومية والمستمرة لسير العمل .

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