مدير صحة عسير للقيادات الصحية تابعوا شكاوى المراجعين بأنفسكم

المناطق - أبها

أكد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، على أهمية التعامل بشكل احترافي مع بلاغات المراجعين والمرضى على الرقم 937 والقنوات الرسمية الأخرى ، وطلب من مدير مركز 937 بعسير محمد مشبب آل لافي إعادة تشكيل فريق العمل الخاص بالتعامل مع تلك البلاغات في المنطقة ، مؤكداً أنه سوف يشرف بنفسه على آلية عمل المركز في المنطقة ، وأن جميع مدراء المستشفيات ومدراء الإدارات معنين بشكل مباشر على متابعة تلك البلاغات بأنفسهم منذ وصول البلاغ وحتى إغلاقه برضى المبلغ ، لأن متلقي الخدمة الصحية هم المعيار الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في قياس نسبة الرضى عن الخدمة المقدمة ، ومدى جودتها ، وقال : ” المستفيد من الخدمة هو المؤشر الحقيقي الذي يهدينا أوجه القصور لنعالجها ، ونخدمه بشكل أفضل ” .

جاء ذلك خلال لقاءه يوم أمس الخميس بعدد من القيادات في صحة المنطقة ، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأولويات ، والمواضيع المهمة ، ومن ضمنها استثمار الشراكة المجتمعية ، وتسخير الموارد المتوفرة حالياً وتوزيعها بالشكل الأمثل لتلبية بعض الاحتياجات بشكل سريع وملموس لدى المريض والمراجع الذي يعمل الجميع لخدمته .

وقدم عسيري في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال نائب أمير المنطقة ، على توجيهاتهم السديدة واهتماهم بالخدمات الصحية ودعمهم السخي ، ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته اليومية والمستمرة لسير العمل .