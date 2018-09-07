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وفاة مواطن وشقيقته غرقا في مركز الهجميه شرق أملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقا في مركز الهجميه شرق أملج

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وفاة مواطن وشقيقته غرقا في مركز الهجميه شرق أملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقا في مركز الهجميه شرق أملج
http://almnatiq.net/?p=628531
المناطق - أملج
توفي اليوم في مركز الهجمية التابع لمحافظة أملج مواطن وشقيقته بعد غرقهما في مستنقع مياه الأمطار، حيث قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب / عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي :
انه في تمام الساعة ( ١٢:١٥)  ظهر هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٩ وردنا بلاغاً عن غرق مواطن وشقيقته في مستنقع مائي بمنطقه جبليه بمركز الهجمية شرق محافظة أملج ١٠٥ كم تقريبا ،، وعلى الفور تم نقل فرق الانقاذ والغواصين للموقع  ، وعند وصول الفرق الى الموقع ونزول الغواصين الى مستنقع المياه والقيام بعملية البحث تم العثور عليهم متوفين رحمهم الله وتم اخراجهم من المستنقع حيث تم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر الى المستشفى  وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص .

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