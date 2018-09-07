المكتبة الصوتية تهدي الحجاج والزائرين تسجيل لتلاوات المسجد النبوي والأدلة الإرشادية

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تحت إشراف الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ، تواصل إدارة المكتبة الصوتية والمرئية بالمسجد النبوي برنامج ” إهداء” لزائري المسجد النبوي من ضيوف الرحمن والمتضمن على إهداء سي دي لكل زائر لتسجيل تلاوات المسجد النبوي والأدلة الإرشادية وبعض الهدايا والذي يأتي ضمن حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها السادس .

وأوضح مدير إدارة المكتبة الصوتية والمرئية بالمسجد النبوي الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني أن المكتبة تقوم بتسجيل وحفظ جميع ما يلقى داخل المسجد النبوي من دروس وخطب وتلاوات ونسخها وتوزيعها للزوار مجانا منذ أكثر من ثلاثين عاما .

مؤكدًا أن المكتبة الصوتية والمرئية تهدف إلى تحسين أعمالها وتطوير خدماتها المقدمة للزائرين والحجاج ، وتسهيل الحصول عليها وتوزيعها منوها أن في ذلك تحقيق لإيصال رسالة المسجد النبوي العلمية والفكرية وإنفاذا لتوجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله .