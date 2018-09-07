رئيس ديوان المراقبة يوقع اتفاقية تعاون مع مكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية

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وقع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, ورئيس مكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو اليوم, اتفاقية تعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي المهني, وذلك بمقر ديوان المراقبة بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبيين, وتطوير المجال الرقابي المهني لأجهزة الدولة, والعمل المحاسبي.

وأكد الدكتور العنقري في تصريح له أن الاتفاقية تعد امتداد للتعاون القائم والمّوصل على مدار السنوات القادمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية, متمنياً أن تعود الاتفاقية بالنفع على الجانبيين.

وأوضح معاليه أن ديوان المراقبة أنشأ حديثاً مركز تدريبي متخصص معتمد من الخدمة المدنية, مشيراً إلى أن الاتفاقية سترفع من مستوى المركز خلال انطلاقته, وتطور مجاله, ومؤكداً أن أهداف ديوان المراقبة العامة ليس لها سقف محدد في مجال عملها.

وأفاد الدكتور العنقري أن ديوان المراقبة مرتبط مع الجهات الحكومية بشكل وثيق, حيث جرى ربط ما يقارب 100 جهة بنظام آلي, لتحسين نظام خدمة المراقبة وتطوير مجالها مع الجهات المعنية, مقدماً شكره وتقديره للجهات كافة على ما يقدمونه لديوان المراقبة من تعاون بناء ومثمر.

من جانبه, أشاد رئيس مكتب المراجعة والمساءلة, بالاتفاقية التي سيكون لها أهداف مثمرة وستطور مجال العمل الرقابي بشكل متميز من خلال التقنية الحديثة, متمنياً التوفيق للجانبيين في مجال عملهم.

من جهة ثانية, التقى الدكتور العنقري، برئيس مكتب المراجعة والمساءلة, وجرى خلال اللقاء, استعراض أوجه التعاون بين الجانبيين , وبنود آلية اتفاقية التعاون المبرمة, وتطوير العمل الرقابي, من خلال الأنظمة الجديدة والتقنية الحديثة.