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متظاهرون يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة

متظاهرون يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة
http://almnatiq.net/?p=628551
المناطق - وكالات

اقتحم متظاهرون، اليوم الجمعة، القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة النفطية في جنوب العراق.

وقالت مصادر إن المتظاهرين أضرموا النيران في مبنى القنصلية الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد حرق مقرات الأحزاب والحركات المدعومة من إيران، وتحرك المتظاهرين في مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق إلى القنصلية الإيرانية في المدينة مساء الخميس حيث رددوا شعارات ضد “التدخل الإيراني” في بلادهم، وهتفوا “إيران برا برا والبصرة حرة حرة”.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها صفحة قناة “رووداو” الكردية في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر أحد المحتجين يدين “تبعية” بعض الشخصيات “لبلدان مجاورة” تقول إنها “دولة إسلامية” ويقصد بها إيران.

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