الخدمات المساندة بالرياض توفر فرص العمل لمستفيداتها من ذوات الإعاقة

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اطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مبادرة” كاسب ” الاجتماعية والتي تهدف إلى توفير فرص العمل للحالات المستفيدة من خدماتها بالتعاون مع بعض منشآت القطاع الخاص والجهات الأهلية الأخرى .

وقد اوضحت مديرة الوحدة نورة السلطان أن الوحدة وضعت آلية واضحة لتنفيذ المبادرة وخصصت لذلك فريق عمل مكون من ” اخصائيات نفسيات ، اخصائيات اجتماعيات، اخصائيات العلاج الطبيعي” يتولى مهمة تقييم القدرات المكتسبة للحالات والتعرف على احتياجات الوظائف المتاحة تحت اشراف مباشر من إدارة الوحدة مشيرةً الى ان الآلية تمر بعدة مراحل اولها استقطاب الشراكات ودراسة العروض المقدمة للتأكد من مدى جودتها ومناسبتها للفئات المستفيدة ثم اختيار الجهة وعقد الشراكة معها ثم مرحلة الحصر والفرز للحالات لإختيار المستفيدات الأكثر ملائمة للوظائف المطروحة وتدوين بياناتهن في نماذج مخصصة أعدت لذلك ثم تأتي المرحلة ماقبل الأخيرة بالتواصل معهن وتعريفهن بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في سـوق العمل وفي المرحلة النهائية يتم حصر اسماء المرشحات ترشيحاً نهائياً ورفعها للجهة المعنية بالتوظيف لتتولى بدورها مهمة التنسيق والتوظيف بما يتناسب مع خطة العمل لديها ونوعية الوظائف الشاغرة مع مراعاة قدرات كل مرشحة ورغباتها الشخصية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تنفذها وحدة الخدمات المساندة للإناث طوال العام الى جانب خدماتها الأساسية بهدف المساهمة في انتقال مستفيداتها من الرعوية للتنموية واعطائهن الفرصة للكشف عن قدراتهن الذاتية، وتمكينهن من الحصول على دخل مادي مستقل كبقية أفراد المجتمع.