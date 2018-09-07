احدث الأخبار

مفتي المملكة : تأهيل الداعية تأهيلاً عقدياً وعلمياً وفكرياً حتى يسير على المنهج الوسطي الصحيح
أبرز المواد
 المملكة تستضيف “السوبر اللاتيني” بين الأرجنتين والبرازيل في أكتوبر المقبل
أبرز المواد
 قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
أبرز المواد
 الأونروا تشدد على ضرورة توفير الدعم المالي للحيلولة دون حرمان اللاجئين الفلسطينيين من خدمات أساسية
أبرز المواد
 الخدمات المساندة بالرياض توفر فرص العمل لمستفيداتها من ذوات الإعاقة
منطقة الرياض
 متظاهرون يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة
أبرز المواد
 رئيس ديوان المراقبة يوقع اتفاقية تعاون مع مكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 مجلس الشورى يتراجع عن مناقشة مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الوافدة
أبرز المواد
 النائب العام يأمر بالقبض على مقيم تحرش بموظفات
أبرز المواد
 المكتبة الصوتية تهدي الحجاج والزائرين تسجيل لتلاوات المسجد النبوي والأدلة الإرشادية
منطقة المدينة المنورة
 وفاة مواطن وشقيقته غرقا في مركز الهجميه شرق أملج
أبرز المواد
 مدير صحة عسير للقيادات الصحية تابعوا شكاوى المراجعين بأنفسكم
أبرز المواد
مفتي المملكة : تأهيل الداعية تأهيلاً عقدياً وعلمياً وفكرياً حتى يسير على المنهج الوسطي الصحيح

مفتي المملكة : تأهيل الداعية تأهيلاً عقدياً وعلمياً وفكرياً حتى يسير على المنهج الوسطي الصحيح

أبرز المواد
المملكة تستضيف “السوبر اللاتيني” بين الأرجنتين والبرازيل في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف “السوبر اللاتيني” بين الأرجنتين والبرازيل في أكتوبر المقبل

أبرز المواد
قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أبرز المواد
الأونروا تشدد على ضرورة توفير الدعم المالي للحيلولة دون حرمان اللاجئين الفلسطينيين من خدمات أساسية

الأونروا تشدد على ضرورة توفير الدعم المالي للحيلولة دون حرمان اللاجئين الفلسطينيين من خدمات أساسية

أبرز المواد

الخدمات المساندة بالرياض توفر فرص العمل لمستفيداتها من ذوات الإعاقة

الخدمات المساندة بالرياض توفر فرص العمل لمستفيداتها من ذوات الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=628554
المناطق - الرياض

اطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مبادرة” كاسب  ” الاجتماعية والتي تهدف إلى توفير فرص العمل للحالات المستفيدة من خدماتها بالتعاون مع بعض منشآت القطاع الخاص والجهات الأهلية الأخرى .

وقد اوضحت مديرة الوحدة نورة السلطان أن الوحدة وضعت آلية واضحة لتنفيذ المبادرة وخصصت لذلك فريق عمل مكون من ” اخصائيات نفسيات ، اخصائيات اجتماعيات،  اخصائيات العلاج الطبيعي” يتولى مهمة تقييم القدرات المكتسبة للحالات والتعرف على احتياجات الوظائف المتاحة تحت اشراف مباشر من إدارة الوحدة مشيرةً الى ان الآلية تمر بعدة مراحل اولها استقطاب الشراكات ودراسة العروض المقدمة للتأكد من مدى جودتها ومناسبتها للفئات المستفيدة ثم اختيار الجهة وعقد الشراكة معها ثم مرحلة الحصر والفرز للحالات لإختيار المستفيدات الأكثر ملائمة للوظائف المطروحة وتدوين بياناتهن في نماذج مخصصة أعدت لذلك ثم تأتي المرحلة ماقبل الأخيرة بالتواصل معهن وتعريفهن بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في سـوق العمل وفي المرحلة النهائية يتم حصر اسماء المرشحات ترشيحاً نهائياً ورفعها للجهة المعنية بالتوظيف لتتولى بدورها مهمة التنسيق والتوظيف بما يتناسب مع خطة العمل لديها ونوعية الوظائف الشاغرة مع مراعاة قدرات كل مرشحة ورغباتها الشخصية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تنفذها وحدة الخدمات المساندة للإناث طوال العام الى جانب خدماتها الأساسية بهدف المساهمة في انتقال مستفيداتها من الرعوية للتنموية واعطائهن الفرصة للكشف عن قدراتهن الذاتية، وتمكينهن من الحصول على دخل مادي مستقل كبقية أفراد المجتمع.

روابط ذات صلة

وظائف للرجال والنساء بشركات الرياض

وظائف للرجال والنساء بشركات الرياض
محافظ وادي الدواسر يفتتح مهرجان تمور المحافظة 1439هـ

محافظ وادي الدواسر يفتتح مهرجان تمور المحافظة 1439هـ
برئاسة محافظ الخرج.. لجنة التنمية السياحية تعقد اجتماعها

برئاسة محافظ الخرج.. لجنة التنمية السياحية تعقد اجتماعها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*