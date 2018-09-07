المملكة تستضيف بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر القادم

المناطق - الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم الجمعة، استضافة السعودية لبطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر المقبل.

وكشف آل الشيخ عن التوقيع قبل قليل على البطولة الدولية بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي بالإضافة إلى منتخب رابع سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وتتضمن البطولة مباراة السوبر “الكلاسيكو اللاتيني” الذي يجمع الأرجنتين والبرازيل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : ” تم التوقيع قبل قليل على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر القادم بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبا… البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل”.

وكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم، أن منتخب “السامبا” سيخوض مباراتين وديتين في السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكد الاتحاد البرازيلي عبر موقعه الرسمي، أن منتخب “السيليساو” سيواجه السعودية في الـ12 من الشهر المقبل، على أرضية ملعب “الملك فهد الدولي” في مدينة الرياض، على أن يلعب مع منتخب الأرجنتين في الـ16 منه في مدينة جدة.

ويخوض المنتخب البرازيلي اليوم الجمعة، أولى مبارياته، منذ خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال الروسي، عندما يواجه منتخب الولايات المتحدة وديا.

تجدر الإشارة إلى أن الأخضر السعودي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق منافساتها مطلع العام المقبل في الإمارات.