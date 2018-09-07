وزير الإعلام يلتقي نظيره الباكستاني ويزور مقر التلفزيون الحكومي في إسلام أباد

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http://almnatiq.net/?p=628589
المناطق - واس

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في إسلام آباد اليوم، معالي وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فؤاد حسين شودري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، قام معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد بزيارة لمقر التلفزيون الحكومي الباكستاني، يرافقه معالي وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، حيث أعرب الدكتور العواد عن سعادته بما شاهده من إمكانيات فنية وتقنية لدى التلفزيون الباكستاني.
كما التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عوّاد العواد، نخبة من الإعلامين والكتاب والصحفيين الباكستانيين في البيت السعودي بإسلام آباد، وذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي تكريماً لمعاليه والوفد المرافق.

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