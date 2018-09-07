الجيش اليمني يحرز تقدمًا ميدانيًا في شرقي ‏مدينة ‏الحديدة ومقتل قيادي في ميليشيا الحوثي

المناطق - واس

أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في ‏محافظة ‏الحديدة وذلك في معاركه التي يخوضها ضد ‏مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني : إن قوات الجيش ‏وبإسناد ‏من التحالف العربي حققت تقدمًا باتجاه كيلو ستة ‏عشر ‏الاستراتيجي شرق مدينة الحديدة وتمكن من ‏السيطرة ‏على وادي الأعقوم ووادي المشاقنة وقرية ‏الجريبة ‏السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران ‏بمديرية ‏الدريهمي.‏

وأكد ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة في ‏الجيش ‏اليمني، العقيد أحمد الجليحي في تصريح لموقع ‏‏/ ‏سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏قوات ‏الجيش أصبح على بعد أمتار قليلة من قطع خط ‏الإمداد ‏الرئيسي لميليشيا الحوثي.‏

وأشار العقيد الجليحي إلى أن قوات الجيش ‏قطعت ‏الطريق الرابط بين محافظة الحديدة ومديرية ‏الجراحي ‏بذات المحافظة إضافة إلى قطع الطريق بين ‏الحديدة ‏وكل من محافظتي تعز وإب.‏

وأوضح ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة إن ‏قوات ‏الجيش تتقدم للسيطرة على منطقة كيلو ستة عشر ‏الأمر ‏الذي سيجعل الميليشيا محاصرة في مدينة الحديدة ‏ولم ‏يبق أمامها سوى طريق الصليف الذي سيكون ‏تحت ‏مرمى مدفعيه الجيش.‏

وقال المصدر : إن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة ‏بين ‏مقاتليها وعتادها الحربي حيث لقي قائد اللواء ‏‏190 ‏التابع للميليشيا مصرعه مع ستة عشر آخرين .