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الجيش اليمني يحرز تقدمًا ميدانيًا في شرقي ‏مدينة ‏الحديدة ومقتل قيادي في ميليشيا الحوثي

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الجيش اليمني يحرز تقدمًا ميدانيًا في شرقي ‏مدينة ‏الحديدة ومقتل قيادي في ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني يحرز تقدمًا ميدانيًا في شرقي ‏مدينة ‏الحديدة ومقتل قيادي في ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=628602
المناطق - واس

أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في ‏محافظة ‏الحديدة وذلك في معاركه التي يخوضها ضد ‏مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏
وقال مصدر عسكري يمني : إن قوات الجيش ‏وبإسناد ‏من التحالف العربي حققت تقدمًا باتجاه كيلو ستة ‏عشر ‏الاستراتيجي شرق مدينة الحديدة وتمكن من ‏السيطرة ‏على وادي الأعقوم ووادي المشاقنة وقرية ‏الجريبة ‏السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران ‏بمديرية ‏الدريهمي.‏
وأكد ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة في ‏الجيش ‏اليمني، العقيد أحمد الجليحي في تصريح لموقع ‏‏/ ‏سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏قوات ‏الجيش أصبح على بعد أمتار قليلة من قطع خط ‏الإمداد ‏الرئيسي لميليشيا الحوثي.‏
وأشار العقيد الجليحي إلى أن قوات الجيش ‏قطعت ‏الطريق الرابط بين محافظة الحديدة ومديرية ‏الجراحي ‏بذات المحافظة إضافة إلى قطع الطريق بين ‏الحديدة ‏وكل من محافظتي تعز وإب.‏
وأوضح ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة إن ‏قوات ‏الجيش تتقدم للسيطرة على منطقة كيلو ستة عشر ‏الأمر ‏الذي سيجعل الميليشيا محاصرة في مدينة الحديدة ‏ولم ‏يبق أمامها سوى طريق الصليف الذي سيكون ‏تحت ‏مرمى مدفعيه الجيش.‏
وقال المصدر : إن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة ‏بين ‏مقاتليها وعتادها الحربي حيث لقي قائد اللواء ‏‏190 ‏التابع للميليشيا مصرعه مع ستة عشر آخرين .

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