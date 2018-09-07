الإشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة يوقع اتفاقية تعاون لتدريب الفتيات على صناعة الأثاث

المناطق - فضة آل عطيف

نظم مكتب الاشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة لقاء تعرفي لبرنامج إعداد فتيات مدربات في صناعة الأثاث والديكور بالتعاون مع جمعية الأنامل للحرف والمهن بحضور مساعدة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة نوال بنت عبدالله الضبيبان

تخلل البرنامج التعريف بالمسيرة التنموية لرائدة التنمية والتدريب الحرفي الاستاذة عائشة الشبيلي كما عرضت الطريقة الناجحة لتطوير المهارات واستغلال المواهب وكيف أن تجعلي لفراغك بداية لنجاحك وكذلك الخطوات السليمة والعلمية لجعل الظروف والسلبيات هي النجاح , حضر البرنامج مايقارب 80 فتاة من كافة منطقة مكة المكرمة .

وجرى توقيع اتفاقية تعاون لاعداد مدربات في صناعة الأثاث والديكور بين مكتب الاشراف النسائي بفرع الوزارة ويمثلها سعادة الدكتورة نوال بنت عبدالله الضبيبان مساعدة المدير العام للاشراف النسائي وجمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن بمنطقة جازان ويمثلها الاستاذة عائشة بنت محمد الشبيلي رئيسة الجمعية .

وتضمنت الاتفاقية تدريب واستكشاف الفتيات اللواتي لديهن القدرة والموهبة في فن الحرف اليدوية الصناعية في مجال الصناعات الخشبية والأثاث والعمل على تطويرها بإكسابهن حرف مهنية جديدة وتطوير قدراتهن بإخرجهن كمدربات مستقبلاً وكذلك لاكساب الفتيات الملتحقات مهنة جديد بمنتج وطني ينافس سوق العمل بما يحقق الأكتفاء المادي لديهن وكذلك بإخراجهن كمدربات للمستقبل.

بدورها أوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن الاستاذة عائشة الشبيلي أهمية دور المؤسسات والجمعيات في تبني واستحداث مبادرات رائدة هدفها خدمة المجتمع وتوعيته مع تطوير برامج تنمية وأشارت الى أن الاتفاقية تسعى إلى نقل العمل الحرفي من النمطية التقليدية إلى العمل التنموي الفاعل وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تنسيق الجهود وتوحيدها وأكدت أن هذه الاتفاقية تعكس الرغبة في خدمة المجتمع السعودي والمواطن السعودي لتحقيق بعض مكاسب رؤية الخير 2030

بدورها أكدت مساعدة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة نوال بنت عبدالله الضبيبان ، أن الهدف من الاتفاقية هو انتقال العمل الحرفي من العمل الانفرادي إلى العمل المؤسسي المنهجي المتكامل، من حيث وضع الأولويات للتواصل مع المجتمع اجتماعيا وإنسانيا وخيريا.

موضحة بأن الاتفاقية وضع لها برنامج محدد له أهدافه وغاياته المرسومة بعناية شديدة، وبتضافر الجهود في هذا الشأن وسيبذل القائمين على الاتفاقية قصارى الجهد من أجل رفع كفاءة العمل الحرفي وتحسين قدراته ونحن بحاجة لهذا العمل المؤسسي والتنسيقي الذي سيثمر لدعم بناتنا وتطوير قدراتهم لاأجل نهضة إقتصاد هذا الوطن وتحقيق مكاسب كبيرة له عن طريق هذه البرامج وغيرها.