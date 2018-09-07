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ترامب يهدد الصين برسوم جمركية جديدة.. ما قيمتها؟

ترامب يهدد الصين برسوم جمركية جديدة.. ما قيمتها؟
http://almnatiq.net/?p=628621
المناطق - وكالات

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين، الجمعة، من فرض رسوم جمركية جديدة عليها، لافتا إلى أنه من المرجح أن يبدأ بفرض تعريفة جمركية على بكين بقيمة 200 مليار دولار قريباً.

وحذر ترامب الصين من فرض من المزيد من الرسوم، قائلا للصحفيين: “وراء ذلك، هناك 267 مليار دولار أخرى جاهزة لفرضها إذا كنت أريد ذلك. وهذا يغير تماما المعادلة”.

وقال: “أنا أقوي مع الصين، لأنه ينبغي عليّ أن افعل ذلك”، معتبرا أنه “لم يفعل أي شخص ما قمت به. وإن الـ200 مليار دولار التي نتحدث عنها، يمكن أن يتم فرضها قريباً جداً ، اعتماداً على ما يحدث معهم. إلى حد ما، سيكون الأمر متروكًا للصين”، حسب تعبيره.

وتابع: “لقد قمنا بفرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على التكنولوجيا. والآن ، قمنا بإضافة 200 مليار دولار أخرى. وأكره أن أقول ذلك، ولكن وراء ذلك، هناك 267 مليار دولار أخرى جاهزة لفرضها في وقت قصير إذا كنت أريد ذلك. هذا يغير تماما المعادلة”.

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