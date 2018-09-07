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الاتحاد السعودي للدراجات يشكل لجنة لهواة الدراجات في المملكة

الاتحاد السعودي للدراجات يشكل لجنة لهواة الدراجات في المملكة
http://almnatiq.net/?p=628624
المناطق - واس

أعلن الاتحاد السعودي للدراجات, عن تشكيل “لجنة الهواة ” التي تضم نخبة من هواة الدراجات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء والجبيل وعسير وجازان وتبوك ، برئاسة عبدالله بن إبراهيم المزيد و 11 عضواً .
وأوضح اتحاد الدراجات ، أن مهمة اللجنة وضع الخطط المناسبة لتطوير ونشر لعبة الدراجات للهواة في المملكة، والمشاكل والعقبات التي تواجه الدراجين وكيفية تذليل المعوقات لهم، إضافة لآلية دوري الهواة الثاني والسباقات والبرامج الخاصة بالدراجين الهواة لرفع المستوى الفني للدراجين وتطوير أدائهم واكتشاف المواهب.

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