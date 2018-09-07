احدث الأخبار

مؤسس شركة “تسلا” يدخن الحشيش أثناء بث حي عبر الإنترنت
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للدراجات يشكل لجنة لهواة الدراجات في المملكة
أبرز المواد
 ترامب يهدد الصين برسوم جمركية جديدة.. ما قيمتها؟
أبرز المواد
 الإشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة يوقع اتفاقية تعاون لتدريب الفتيات على صناعة الأثاث
منطقة مكة المكرمة
 مدير “تعليم الجوف” بعد لقاءه قادة مدارس طبرجل: متفائل بمخرجات تعليمية عالية الجودة
منطقة الجوف
 خوفا من نهاية العالم.. مليارديرات أمريكيون يشيدون خنادق عملاقة تحت أرض هذه الدولة!
أبرز المواد
 فرنسا: روسيا حاولت اعتراض اتصالاتنا العسكرية عبر القمر الصناعي
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرز تقدمًا ميدانيًا في شرقي ‏مدينة ‏الحديدة ومقتل قيادي في ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 دراسة تكشف خطر مميت لدواء مسكن شائع الاستخدام
أبرز المواد
 حظر تجوال عام في البصرة حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 السجن لابن شقيق بان كي مون لتورطه برشوة من قطر
أبرز المواد
 وزير الإعلام يلتقي نظيره الباكستاني ويزور مقر التلفزيون الحكومي في إسلام أباد
أبرز المواد
مؤسس شركة “تسلا” يدخن الحشيش أثناء بث حي عبر الإنترنت

مؤسس شركة “تسلا” يدخن الحشيش أثناء بث حي عبر الإنترنت

أبرز المواد
الاتحاد السعودي للدراجات يشكل لجنة لهواة الدراجات في المملكة

الاتحاد السعودي للدراجات يشكل لجنة لهواة الدراجات في المملكة

أبرز المواد
ترامب يهدد الصين برسوم جمركية جديدة.. ما قيمتها؟

ترامب يهدد الصين برسوم جمركية جديدة.. ما قيمتها؟

أبرز المواد
الإشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة يوقع اتفاقية تعاون لتدريب الفتيات على صناعة الأثاث

الإشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة يوقع اتفاقية تعاون لتدريب الفتيات على صناعة الأثاث

منطقة مكة المكرمة

مؤسس شركة “تسلا” يدخن الحشيش أثناء بث حي عبر الإنترنت

مؤسس شركة “تسلا” يدخن الحشيش أثناء بث حي عبر الإنترنت
http://almnatiq.net/?p=628627
المناطق - الرياض

دخن إلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا، مخدر الماريغوانا أثناء بث مباشر عبر الإنترنت للقاء أجراه معه الفنان الكوميدي جو روجان.

وعرض روجان المخدر، المصرح بتناوله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على ماسك أثناء مناقشة دارت بينهما حول الابتكارات التكنولوجية والصورة التي يرسمها الجماهير لمؤسس الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية.

وتسائل ماسك أثناء اللقاء عن شرعية تناول المخدر، قائلا ماسك: “إنه شرعي، أليس كذلك؟”.

ونفى مؤسس تيسلا ومالك 20 في المئة من أسهمها أنه كان تحت تأثير “مخدر الحشيش” عندما دون تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الشهر الماضي، متضمنة نيته سحب سهم تيسلا من بورصة نيويورك وتحويل الشركة إلى ملكية خاصة.

وأضاف لصحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت أنه يعمل “120 ساعة أسبوعيا”، وأنه يتناول المسكنات للتغلب على ذلك.

وتراجع ماسك عما أعلنه من خطط التعامل مع ملكية تيسلا منذ أسبوعين.

“هل هذا شرعي؟”
أثناء لقاء أجراه روجان مع إلون ماسك، عرض الأول على ضيفه سيجارة محشوة بالماريغوانا، وهي أوراق نبات القنب، والتبغ.

وبين 50 ولاية أمريكية، لا يزال استخدام القنب لأغراض ترفيهية ممنوعا في 41 ولاية، من بينها ولاية كاليفورنيا حصلت على تصريح باستخدامه لهذه الأغراض في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتسائل ماسك، عندما تلقى عرض روجان: “هل هذا سيجار؟”.

كما تناول المضيف وضيفه كؤوسا من الويسكي أثناء البث المباشر عبر الإنترنت، وعلق ماسك على ذلك قائلا: “الكحوليات من المخدرات أيضا”.

وتحدث ماسك أثناء هذا اللقاء عن صحته وكيف يعتبر إدارة تيسلا تحديا كبيرا مقارنة بغيرها من شركاته ومشروعاته.

وفي نهاية اللقاء، سأله روجان عما إذا كان لديه ما يود أن يضيفه، فقال مؤسس تيسلا: “أعتقد أن الناس ينبغي أن يكونوا أكثر رفقا ببعضهم البعض، وأن يمنحوا بعضهم المزيد من الثقة، وألا يفترضوا أن غيرهم وضيع حتى يتأكدوا من ذلك”.

وأضاف : “من السهل تشويه الناس، لكنك في النهاية سوف تكتشف أنك على خطأ، وأن الناس أكثر لطفا مما تصورت”.

روابط ذات صلة

الاتحاد السعودي للدراجات يشكل لجنة لهواة الدراجات في المملكة

الاتحاد السعودي للدراجات يشكل لجنة لهواة الدراجات في المملكة
ترامب يهدد الصين برسوم جمركية جديدة.. ما قيمتها؟

ترامب يهدد الصين برسوم جمركية جديدة.. ما قيمتها؟
خوفا من نهاية العالم.. مليارديرات أمريكيون يشيدون خنادق عملاقة تحت أرض هذه الدولة!

خوفا من نهاية العالم.. مليارديرات أمريكيون يشيدون خنادق عملاقة تحت أرض هذه الدولة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*