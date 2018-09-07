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الوحدة يكسب الأهلي ودياً بهدفين دون مقابل

الوحدة يكسب الأهلي ودياً بهدفين دون مقابل
http://almnatiq.net/?p=628638
المناطق - واس

كسب فريق الوحدة نظيره الأهلي بهدفين دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة .
سجل ثنائية الوحدة البرازيلي ريجيز سلمازو عند الدقيقة 82 ، وجابر عسيري في الدقيقة 90 .
وتأتي المباراة في إطار التحضيرات للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

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