الوحدة يكسب الأهلي ودياً بهدفين دون مقابل

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كسب فريق الوحدة نظيره الأهلي بهدفين دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة .

سجل ثنائية الوحدة البرازيلي ريجيز سلمازو عند الدقيقة 82 ، وجابر عسيري في الدقيقة 90 .

وتأتي المباراة في إطار التحضيرات للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

