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ختام فعاليات الحملة التطوعية السابعة “معاً يدا بيد ” بالطائف

ختام فعاليات الحملة التطوعية السابعة “معاً يدا بيد ” بالطائف

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ختام فعاليات الحملة التطوعية السابعة “معاً يدا بيد ” بالطائف

ختام فعاليات الحملة التطوعية السابعة “معاً يدا بيد ” بالطائف
http://almnatiq.net/?p=628644
المناطق - عادل الزهراني

اختتمت أمس الخميس فعاليات الحملة التطوعية السابعة “معاً يدا بيد ” والتي أطلقتها إدارة نشاط الطالبات ضمن مبادرة الطائف يتطوع بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. وتهدف الحملة التي استمرت لمدة أسبوع برعاية من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزيه الحارثي إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود ودور الأيتام من خلال توفير المستلزمات والأدوات الدراسية لأبناء تلك الأسر ، وشملت المستلزمات المقدمة والتي شاركت أندية الحي للبنات في تقديمها للطلبة من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود توزيع أكثر من 800 حقيبة مدرسية و 900 مريول مدرسي وأكثر من 1000 وجبة صحية و500 هدية وغيرها من الأدوات الدراسية من دفاتر وأقلام وأغلفة كتب ومقلميات ومساطر وألوان وغيرها . وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف بجهود فريق العمل في إدارة نشاط الطالبات تجاه الأعمال التطوعية وغرس قيمة التطوع في نفوس الطالبات ، مقدما شكره لمديرة إدارة نشاط الطالبات وزميلاتها على هذه الحملة التطوعية والتي تأتي امتدادا لحملات تطوعية سابقة خدمة للمجتمع ، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلاً بالعطاء والابداع والتميز.

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