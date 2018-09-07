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“حقل ظهر” ينعش مصر بمليارات الدولارات

“حقل ظهر” ينعش مصر بمليارات الدولارات
http://almnatiq.net/?p=628647
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة البترول المصرية، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بترو شروق إن زيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضح أن ما تحقق من إنجاز قياسي يحسب للكوادر البترولية، التي تعمل على تنمية المشروع الذى يحظى بدعم ومتابعة واعية من القيادة السياسية.

وأضاف الوزير أن التعاون المثمر والبناء بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية والدور الحيوي، الذى تقوم به شركات قطاع البترول ” إنبي وبتروجيت وخدمات البترول البحرية” لإنجاز المشروع تحت إشراف شركة بترول بلاعيم يعد مثالا على تضافر جهود وزارة البترول بالتعاون مع شركائها لزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.

ويعد حقل غاز ظهر المصري، أكبر حقل للغاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، من قبل شركة إيني الإيطالية، ويساعد الحقل الحكومة المصرية على تجاوز النقص في إمدادات الطاقة.

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