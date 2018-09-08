18 شهرا لإنشاء ملعبي الهلال والنصر.. ونسبة لملاك الأراضي

المناطق - وكالات

دخلت الهيئة العامة للرياضة، في مفاوضات مع عدد من الجهات الحكومية في الرياض التي تمتلك أراضي شاسعة غير مستغلة لبناء ملعبين لناديي الهلال والنصر.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد كشف أخيرا عن مشروع ضخم يعتزمون تنفيذه خلال العامين المقبلين يتمثل في بناء ملاعب خاصة بكلٍ من أندية “الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي”، مع تحول الشباب إلى ملعب جامعة الملك سعود، ليكون قاعدة له.

وبينت وفقا لـ “الاقتصادية” مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للرياضة، أجرت دراسة على عدد من الأماكن المختلفة في الرياض لأراضٍ تتبع لجهات حكومية في مواقع حيوية ويسهل الوصول إليها حيث يأتي من ضمن الخيارات أراضي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حي الرائد بالقرب من جامعة الملك سعود، إضافة إلى خيار آخر وضعته هيئة الرياضة يتمثل في إزالة ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، وبناء ملعب جديد في مكانه.

وتحفظت على الإفصاح عن التكلفة التقديرية لكل ملعب إلا أنها أكدت أنها ستكون الأقل على مستوى العالم نظير تصميمها بشكل يسهم في تخفيض تكلفة إنشائها.

ومن ضمن العرض الذي قدمته هيئة الرياضة، إلى الجهات الحكومية حتى تقبل بمنح جزء من أراضيها لإنشاء ملاعب الأندية، تخصيص نسبة من مداخيلها للجهات الحكومية، بحيث يكون للأخيرة جزء من إيرادات تذاكر المباريات المختلفة، نسبة من العائد المادي من تأجير نقاط البيع في محيط الملاعب، إلى جانب امتياز آخر يتمثل في استغلال الملاعب بحسب حوجتها.