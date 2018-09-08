الجيش اليمني يسيطر على مناطق في الحديدة

الجيش اليمني يسيطر على مناطق في الحديدة

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الجيش اليمني يسيطر على مناطق في الحديدة

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المناطق - وكالات

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للجيش الحكومي اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في مديرية الدريمهي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل موقع الجيش “سبتمر نت” عن مصادر ميدانية قولها، إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من التقدم بشكل كبير ما أدي إلى مقتل وأسر العشرات من ميليشيات الحوثي بعد ان أطلقت اليوم الشرعية عملية عسكرية لتحرير محافظة الحديدة”.

وكانت قوات الشرعية قد تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من قطع خط الإمداد الوحيد لجيوب الميليشيا الذي يمر بالمحور الجنوبي لمدينة الدريهمي، بعد أن طوقت قوات الجيش المحور الشمالي والشرقي والغربي، حسبما أفادت المصادر.

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