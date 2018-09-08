هل الحليب خالي الدسم مصدر جيد للبروتين ؟

هل الحليب خالي الدسم مصدر جيد للبروتين ؟

أبرز المواد
“القوات اليمنية”: لم يتبق أمام الحوثيين إلا طريق واحد للفرار من الحديدة

“القوات اليمنية”: لم يتبق أمام الحوثيين إلا طريق واحد للفرار من الحديدة

أبرز المواد
شاهد .. “أبو فهد عراب الأحداث معــلوم” قصيدة للشاعر راشد بن جعيثن

شاهد .. “أبو فهد عراب الأحداث معــلوم” قصيدة للشاعر راشد بن جعيثن

أبرز المواد
الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة انتحر

الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة انتحر

أبرز المواد

الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة انتحر

الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة انتحر
http://almnatiq.net/?p=628665
المناطق - وكالات

قالت الشرطة الإثيوبية اليوم إن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي عُثر عليه ميتا في سيارته في أديس أبابا يوم 26 يوليو الماضي، أقدم على الانتحار.

ونظم العشرات مسيرة بعد موت سيمجنيو بيكيلي في العاصمة وفي مسقط رأسه وعبروا عن اعتقادهم أنه قُتل وطالبوا بالقصاص.

وقال زينو جمال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية في إثيوبيا للصحفيين “كشف التحقيق أنه استخدم سلاحه وقتل نفسه”.

وكان سيمجنيو واجهة سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار والمشيد على نهر النيل والذي تعتبره إثيوبيا حجر الزاوية في مسعاها لأن تصبح أكبر مُصدر للكهرباء في أفريقيا.

وتمضي إثيوبيا في تنفيذ المشروع برغم معارضة مصر التي تخشى أن يؤثر على سريان النيل مصدرها الرئيسي للمياه. وفي يونيو حزيران تعهد زعيما مصر وإثيوبيا بحل الخلافات بين البلدين سلميا.

واكتمل بناء نصف السد في الوقت الراهن لكن الحكومة تقول إنه مصمم لإنتاج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء بعد اكتماله.

روابط ذات صلة

هل الحليب خالي الدسم مصدر جيد للبروتين ؟

هل الحليب خالي الدسم مصدر جيد للبروتين ؟
“القوات اليمنية”: لم يتبق أمام الحوثيين إلا طريق واحد للفرار من الحديدة

“القوات اليمنية”: لم يتبق أمام الحوثيين إلا طريق واحد للفرار من الحديدة
شاهد .. “أبو فهد عراب الأحداث معــلوم” قصيدة للشاعر راشد بن جعيثن

شاهد .. “أبو فهد عراب الأحداث معــلوم” قصيدة للشاعر راشد بن جعيثن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*