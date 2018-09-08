شاهد .. “أبو فهد عراب الأحداث معــلوم” قصيدة للشاعر راشد بن جعيثن

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أثارت المشاريع التي شهدتها فترة حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومنها مشروع “نيوم” وغيرها من المشاريع العملاقة، قريحة الشعراء الذين تغنوا بها وأشادوا بها في قصائدهم.

ومن بين هؤلاء الشعراء جاء الشاعر الكبير راشد بن جعيثن، بقصيدته “أبو فهد عراب الأحداث معــلوم”، لتكون شاهدا على قوة البناء وعظمة الإنجاز خلال الفترة الراهنة.

وجاءت أبيات القصيدة:

حنا بدار ملوك تحقيق الأحلام **** وأقرب شهودي ماتشوفون بنيوم

تطور يرعاه عام ورا عـــــام *** أبو فهد عراب الأحداث معــــــــــلوم

بــر خلا خلاه معلم للأنـــــام *** مدري بعد في يوم والأطراف يـــوم

لولا يقين الشوف قلنا انه أوهام *** لاشك شفنا له دلالات ورسـوم

على معالمها يشوفون الأهرام *** في مصر وأنوار بقارون فيـــــوم

أنا أشهد أنه للوطن مصدر إلهام *** وقظ عيون الدار من غفلة النوم

على وطنا رفرت خضر الأعلام***غصب على صهيون والفرس والروم

أبو فهد بالعدل والحكم مقدام ***وأخذ من اللي ظالم حق مظلـــوم

وتابع ولي العهد تنفيذ الأحكام***وأبعد بنا من هاجس الشوم واللوم

أخير اسامي طير سلمان جزام **على الوطن حلق بعد وأدرج الحوم

تخامر طيور الفضا كل ماحام ***راهن على الرؤية وزاد بها الســـوم

والشاعر راشد بن جعيثن من موالبد شهر ديسمبر 1953 ميلادي في محافظة المزاحمية، وعمل صحفي بمجلة اليمامه، وهو يعد شاعر ومؤرخ ومهتم بالتراث والرواية وعلم الأنساب والشعر الشعبي والتاريخ النجدي.

واتسم شعره بالجزالة وسعة الخيال، فهو دقيق الوصف وجميل الرصف، قوي العبارة وصادق العاطفة وعميق المعنى وغزير الإنتاج، أبياته ممتلئة بالحكمة والحنكة ومكتنزة بالوجدان، أشرف على العديد من المهرجانات والمطبوعات الشعرية مثل: ترؤسه لملف الشعر الشعبي في مجلة اليمامة منذ أواخر التسعينيات الهجرية.

كما عمل رئيسا للجنة الشعر الشعبي بمهرجان الجنادرية لعدة مواسم، وصدر له كتاب انثروبولوجيا ربابة عرب الجزيرة، وكذلك كتاب صدى الأشواق كما أنه قام بالإشراف على: ديوان الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله، وكذلك ديوان الأمير سعود بن بندررحمه الله وديوان الشاعر مطلق الثبيتي – رحمه الله- وغيرهم من الشعراء، كم له عدة كتب تحت الطبع مثل: حكام الرياض، وكتاب العمد وكتاب الوجد والناقة وكتاب مفردات الإبل.