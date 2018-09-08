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“القوات اليمنية”: لم يتبق أمام الحوثيين إلا طريق واحد للفرار من الحديدة

“القوات اليمنية”: لم يتبق أمام الحوثيين إلا طريق واحد للفرار من الحديدة
http://almnatiq.net/?p=628671
المناطق - وكالات

أعلنت مصادر عسكرية في “القوات اليمنية المشتركة” أنه لم يتبق أمام الحوثيين إلا طريق واحد للفرار من الحديدة، بعد أن سيطرت القوات نارياً على مفرق “كيلو 16” في المدينة، وقطعت الإمداد على الميليشيات القادمة من صنعاء وذمار.

وقال قادة ميدانيون في “القوات المشتركة”: “سيطرت القوات المشتركة نارياً على (مفرق كيلو 16) في الحديدة، وهو ما يعني قطع الإمدادات القادمة من ذمار وصنعاء عن الحوثيين، ولم يتبق أمام الميليشيا سوى طريقاً واحدة للفرار من الحديدة وهي باتجاه الشمال نحو حجة”.

واشتدت المواجهات مساءً بين “القوات المشتركة” مسنودة بقوات تابعة للتحالف العربي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن “القوات المشتركة” تواصل توغلها لما بعد جامعة الحديدة وسط المدينة، بعد تمكنها من السيطرة الكاملة عليها، وعلى مساحات بمحيطها.

وأضافت المصادر، أن “المواجهات تدور في الأثناء في محيط الجامعة، وتمتد إلى الأحياء التي تبعد بنحو 100 متر، يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة”.

وذكرت المصادر دخول ومشاركة مقاتلات “الأباتشي” التابعة لقوات التحالف العربي، وتمهيدها وتمشيطها أمام تقدم قوات الجيش الوطني الواسع، باتجاه وسط المدينة، وفقا لـ24.

ولفتت المصادر إلى أن “عشرات القتلى والجرحى سقطوا من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في المواجهات، فيما فر عشرات آخرين باتجاه الجهات الشمالية للمدينة”.

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