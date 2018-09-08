هل الحليب خالي الدسم مصدر جيد للبروتين ؟

هل الحليب خالي الدسم مصدر جيد للبروتين ؟

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هل الحليب خالي الدسم مصدر جيد للبروتين ؟

هل الحليب خالي الدسم مصدر جيد للبروتين ؟
http://almnatiq.net/?p=628674
المناطق - وكالات

الحفاظ على الوزن الصحي معركة يومية بالنسبة لكثيرين، والتساؤل عن أفضل مصادر الأطعمة من حيث المغذيات وأقلها تأثيراً على الوزن يقود كثيرين إلى تفضيل الابتعاد عن الدهون.

وبالنسبة للحليب الذي يعتبر مصدراً أساسياً لصحة العظام والأسنان بسبب الكالسيوم، هل يحتوي على ما يكفي من المغذيات عند تناوله خالي الدسم؟

يوفر كوب الحليب خالي الدسم 30 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم، و29 بالمائة من فتيامين “د” يمتاز الحليب خالي الدسم بأنه قليل الكولسترول، ويوفر الكوب ما بين 80 و90 سعرة حرارية يأتي معظمها من الكربوهيدرات والسكر لأنه خالٍ من الدهون.

ويحتوي كوب الحليب منزوع الدسم على 12 غراماً من البروتين، كما يوفر كل المغذيات الأخرى التي توجد في الحليب الدسم باستثناء الدهون.

ويحتوي كوب الحليب خالي الدسم على 30 بالمائة من احتياجات الجسم من الكالسيوم، و10 بالمائة من احتياجاته من فيتامين “أ”، و29 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين “د”، أي أقل بـ 2 بالمائة فقط مما يوفره الحليب كامل الدسم.

وبشكل عام، تمتاز توليفة البروتين الذي توفره كل أنواع الحليب الحيواني بأنها متنوعة من حيث الأحماض الأمينية، وهو ما يساعد على نمو وتقوية العضلات سواء بالنسبة للأطفال أو الكبار.

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