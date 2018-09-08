قرقاش: الحوثي تعود على المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري

قرقاش: الحوثي تعود على المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري

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قرقاش: الحوثي تعود على المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري

قرقاش: الحوثي تعود على المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري
http://almnatiq.net/?p=628679
المناطق - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاس أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعوّدت على المراوغة حين تواجهها الضغوطات، وهو ما يثبت عدم جديتها في التعاطي مع الحلول السياسية والانخراط في مفاوضات جنيف.

وقال الدكتور قرقاش في تغريدة له اليوم الجمعة: «تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف وإشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدأ المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي».

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