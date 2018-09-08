للجنسين .. وظائف شاغرة في وزارة الداخلية

المناطق - الرياض

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون في وزارة الداخلية عن توفر (146) وظيفة صحية لحملة البكالوريوس فأعلى مع خبرة للعمل في برنامج التشغيل الذاتي للمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجونز

وجاءات الوظائف بالمسميات التالية:

– طبيب استشاري (طب الأسرة والمجتمع)

– طبيب نائب (عدة تخصصات)

– طبيب مقيم (الطب البشري)

– طبيب مقيم (طب الأسنان)

– صيدلي قانوني

– رئيس تمريض

– أخصائي جودة

– أخصائي غير طبيب (أشعة)

– أخصائي غير طبيب (وبائيات)

– أخصائي غير طبيب (تغذية)

– أخصائي غير طبيب (إدارة صحية)

– أخصائي غير طبيب (مختبرات طبية)

– أخصائي غير طبيب (تمريض)

– أخصائي غيب طبيب (إحصاء طبي)

– فني (مساعد طبيب أسنان)

– فني (تمريض)

– فني (سجلات طبية)

– فني (مساعد صيدلي)

– فني (مراقب صحي)

– فني (أشعة)

– فني مختبرات طبية)

– فني (إحصاء طبي)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال إرسال الطلبات متضمنة المستندات المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: phgd@moimsd.gov.sa أو تسليمها يدوياً في مقر الإدارة العامة للخدمات الطبية (شارع العليا العام – حي الصحافة) الدور الأرضي (الإدارة العامة لصحة السجون) في موعد أقصاه الإثنين الموافق 1440/1/7هـ.