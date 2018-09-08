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هل تملك أيفون ؟ هذا التطبيق “الموثوق” تجسس عليك بشهادة “أبل”

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http://almnatiq.net/?p=628687
المناطق - وكالات

أعلنت شركة أبل، الجمعة، عن حذف التطبيق الأول على قائمة التطبيقات المدفوعة في متجرها “ماك آب ستور” لانتهاك خصوصية المستخدمين.

وبحسب موقع “9to5Mac” تم حذف تطبيق “Adware Doctor” من المتجر بعدما ثبت تسجيله سرا لبيانات مستخدمين وسجلات تصفحهم وإرسالها إلى أحد الخوادم في الصين.

ورغم أن التطبيق يبدو موثوقا وحاصل على تقييم “5 نجوم” من أغلبية المستخدمين، إلى جانب موافقة أبل – التي لا تُمنح لتطبيق إلا بعد تدقيق وفحص مشددين – فقد شك أحد الباحثين الأمنيين في السلوك المريب للتطبيق وأبلغ أبل بالأمر قبل شهر.

وأشار موقع “9to5Mac” إلى أن الخادم الموجود بالصين جرى إيقافه حاليا، منبها إلى إمكانية إعادة تشغيله مجددا في المستقبل.

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